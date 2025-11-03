三重恐怖情殺 退役少尉砍前女友姊妹1／35歲男持刀挾持前女友遭圍捕 畏罪墜15樓身亡

新北市三重昨（2日）深夜發生命案。一名35歲的蘇姓男子，無法接受小他12歲的女友，上個月提出分手，昨天晚上竟然偷偷潛入對方住家的地下室停車場埋伏，等到對方開車回家，立刻跳出來持刀傷人。他不但刺傷前女友的姊姊，還把前女友挾持到15樓頂樓。警方獲報圍捕時，他眼見自己沒有後路了，轉身墜樓身亡。今（3日）下午，進行遺體相驗，蘇姓男子母親也到場，但對於兒子的行為，不願多談。

員警vs.嫌犯：「沒必要，我們先講一下你有甚麼樣的要求，我們好好去了解，好不好？」員警手持防刺盾牌，不停對著嫌犯喊話，現場氣氛非常緊張，因為他正站在15層高的頂樓，且手持水果刀，挾持前女友。

員警vs.嫌犯：「我們退後好不好？你不要用。（被害人尖叫）不要再用了，不要再用了，好！你不要再用了，好不好！腦門喔，不要再用了，我們會後退。」

就怕男子情緒失控，傷害人質。警方不停安撫，要他冷靜一點，好說歹說，才終於放了前女友，但誰也沒想到，下一秒，他卻突然從15樓一躍而下。

恐怖情人脅持事件，就發生在新北市三重區，3日晚間10點多。原來35歲的蘇姓男子，為了挽回前女友，偷偷溜進對方住家地下室停車場埋伏，等到害人姊妹回家時，立刻拿出預先準備的水果刀，上前攻擊。

而過程中前女友姊姊，為了救妹妹，也被刺傷，立刻衝到鄰近的中興橋派出所報警求救，警方到場時後，立即將傷者送醫，所幸沒有生命危險，至於蘇姓男子，則是傷重不治。

記者：「請問有什麼我們可以幫忙的地方嗎？」母親：「不需要，不需要。」事發隔天，蘇姓男子母親被警方通知前往殯儀館進行遺體相驗，只見她情緒激動，對於兒子的失控行為，低調不願多談。

而其實當天晚上7點多，母子兩人還有通話，一切正常，沒想到3個小時後，就發生憾事。而根據了解，男女雙方交往一年，蘇姓男子過去就曾有多次出現暴力傾向，這回情緒再度失控，不但無法挽回感情，還釀成一死兩傷的重大悲劇。

