三重恐怖情殺 退役少尉砍前女友姊妹2／刀襲挾持前女友姊妹墜樓亡 空軍「前輔導長」背景曝光

警方調查這起案件的時候發現，死者持刀挾持女友的動機，就是不滿對方提分手，但值得注意的是，嫌犯生前曾服役10年，還在軍中擔任過專門處理心理問題的空軍輔導長，但為何他自己的情關卻過不去？原來可能是因為雙重打擊。警方發現，蘇姓男子在上個月，因為店裡生意不佳，想要把店面頂讓出去，偏偏這個時候，剛好女友要提分手，他疑似承受不了雙重壓力，才試圖找前女友，同歸於盡。

找來美食網紅拍影片，大肆宣傳，這間位在台北行天宮附近的手搖飲店，去年才剛開幕，走的是輕食路線。全新設備加裝潢，看似人氣口碑都不錯。

老闆也會PO出半夜煮粉圓的影片，與網友互動，但令人意外的是，他的另一個身分，就是犯下在三重持刀挾持前女友，最後畏罪輕生的蘇姓嫌犯。

警方調查後發現，35歲的蘇姓男子，曾經是職業軍人，在花蓮空軍基地服役，擔任過少尉輔導長，直到去年才退伍，但專門幫阿兵哥排解心理問題的「輔仔」，怎麼面對自己的情關卻過不去。

根據了解，蘇姓嫌犯在去年退伍後，在台北市行天宮捷運站附近開了這一間飲料店，不過在上個月，卻突然在臉書社團Po出頂讓貼文，而對比他和女友分手的時間點，幾乎是同步進行，因此檢警不排除，他是在事業以及感情的雙重壓力下，選擇走上絕路。

社群網路上還留下情侶兩人在店裡的甜蜜合照。當時他們一起笑著烤雞蛋糕，準備開門做生意，卻沒想到後來感情生變。

附近鄰居（經變音處理）：「沒有知道具體，只知道他有提到說他女友跑了，到後面他也說他生意也開始不好，他就說他沒有想要繼續做的意思。」

蘇姓男子還曾在上個月前往花蓮光復，當義工幫助災區復原，社群上還寫下：「雙十連假想回去待了10年的第二故鄉花蓮，盡一份心力。」

如今「鏟子超人」，卻因為一時衝動，變成恐怖情人，還親手斷送未來，讓親友都非常驚訝。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您，再給自己一次機會。

安心專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980





