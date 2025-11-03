三重情殺！「正能量輔導長」淪兇嫌墜樓亡 2事衝擊致性格大變釀悲

社會中心／林昀萱報導

恐怖情人！三重環河南路驚傳砍人案 姊妹遭前男友持刀猛攻 嫌犯當場墜樓亡。(圖／翻攝畫面)

新北市三重區2日深夜驚傳一名恐怖情人砍傷前女後墜樓身亡的暴力事件！35歲蘇姓男子疑因不願意被分手，拿水果刀砍傷23歲前女友及其姊後，還挾持前女友到頂樓，最後畏罪從高樓墜落地面身亡。據了解，蘇男曾為職業軍人，服役超過10年為空軍少尉輔導長退伍，去年創業開了1家飲料店，日前還當鏟子超人到花蓮協助救災重建，疑似因情傷及事業遭遇挫折才突然失控釀悲劇。

據悉，蘇男曾為職業軍人，以空軍少尉輔導長退伍創業，去年在北市錦州街租了店面開飲料店，自半年前和在百貨公司當樓管、下班後到其飲料店前兼差擺攤賣雞蛋糕的陳女交往。從蘇男的社群網站上可以發現，他經常以玩笑方式分享工作日常，並引用尼采的名言「殺不死你的那些，只會使你更強大」當座右銘，有時也會PO出與女友的互動，看似一切正常，充滿陽光的正能量的他還利用國慶連假當起鏟子超人光復幫忙。不過近期疑似因和女友分手且懷疑對方有新歡醋意大起，加上飲料店生意不佳想收攤，接連遭受愛情與事業受到衝擊才讓他情緒低落失控。

恐怖情人！三重環河南路驚傳砍人案 姊妹遭前男友持刀猛攻 嫌犯當場墜樓亡。(圖／翻攝畫面)

陳女跟友人透露，蘇男時常情緒不穩以言語暴力相待，2人一個月前分手，但蘇男後悔分手，常常跟店前擺攤陳女談復合，甚至蘇男還找了媽媽陪同，前往陳女工作的百貨公司談，陳女不堪其擾只能暫時休息另尋擺攤地點，並斷絕全部聯繫方式，蘇母多次安撫兒子放下，但蘇男仍糾結無法釋懷。2日晚間，他獨自前往松江路附近市場閒逛，期間蘇母還曾打電話給蘇男，當時蘇男並無異狀，豈料晚上8時許竟騎車到陳女租屋處，趁住戶開門之際趁機進入社區走到地下停車場埋伏，見陳女與姊姊現身立刻拿出預藏的水果刀，朝著2人劈頭就砍。

陳女姐姊趨前攔阻時，頸部被劃出1道10公分傷口，背部也被刺傷，然後逃到急奔附近派出所求救。因陳女姐姊逃離現場，蘇男立即以水果刀挾持前女友並喝令交出電梯磁扣，前女友不從，蘇男怒搶過她的包包倒出物品找到電梯磁扣，拿刀挾持陳女搭電梯直上社區15樓頂嗆「就同歸於盡」，最後在警方到場喊話過程中，突然把陳女推向警方，隨即從15樓頂墜落至1樓地面，雖被緊急送醫搶救仍不治身亡。

