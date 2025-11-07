三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機

記者林盈君／新北報導

昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。

新北三重區發生命案，陳男因家族補償金砍死親姊。（圖／翻攝畫面）

據了解，案發地點靠近台北橋頭的三和路一段，陳男父親早期經營電子機械代工廠，就在10餘年前，陳父及幾名地主，與建商合作改建大樓，新大樓樓高23層共185戶，陳家分得其中2間地主保留戶、與千萬補償金，之後由陳家姊弟繼承。陳男與59歲妻子住在23樓（頂樓），與高齡90歲母親同住1間，失智的陳母平常主要由陳男及其妻照顧，姊姊和妹妹則住在相鄰的隔壁戶，偶爾也會協助幫忙照顧母親。

而事件起因，約2個多月前，陳母被姊妹倆帶去銀行，將陳母1筆千萬元存款設定信託，但代理人僅姊妹倆、未將陳男列入，之後陳男由母親口中得知，引發內心不滿。昨天下午，陳男帶著妻子去找姊妹理論，雙方爆發激烈口角，陳男先是憤而離去，返家後拿了一把主廚刀，再回到現場持刀砍人，陳妻試圖阻攔也被波及受傷。陳男被警方逮捕時，渾身都是血跡，警詢時，陳男坦承因一時衝動才犯案，感到很懊悔。今（7日）上午，陳男被依殺人及傷害等罪移送新北檢。

