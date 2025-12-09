三重新百貨來了！CITYLINK創2千坪商場 開幕日、品牌搶先曝

CITYLINK三重店預計12月20日開幕。（摘自CITYLINK三重店臉書）

雙北百貨公司密集，不同地區和年齡的消費客群都能輕鬆找到喜愛的商品，先前曾有網友熱議為何唯獨三重沒有自己的百貨商場，如今這項說法將畫下句點，全新購物商場「CITYLINK三重店」預計本（12）月開幕，地點位在機捷與捷運三重站出口連接的共構建築體1、2樓，未來有望成為當地人逛遊的好去處。

CITYLINK三重店鎖定家庭族群及周邊居民的生活喜好和日常需求，一共規畫逾2000坪空間，裡頭擁有多樣生活風格與「食」尚餐飲品牌，預期進駐的品牌有燒肉LIKE、迷客夏、瓦城、壽司郎、QB HOUSE、2nd STREET、松本清等，為三重地區具規模的生活型態商場。不少進駐品牌業者也紛紛透露，商場將在12月20日開幕，並開始釋出消費福利。

不少網友看見訊息後紛紛在臉書留言說，「三重終於又有百貨了」、「真的好期待，希望會有電影院」、「一定會去逛」、「讓我想起30多年前天台重新開幕...」；但也有人說，「感覺空間不大」、「CITYLINK小編好像不夠活躍，希望多推推這個地方」。

