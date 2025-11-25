三重旗艦公幼進度緩慢 王威元強調「孩子教育不能等」

248251125a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

「公托公幼一位難求，是每個家長的痛！」新北市議員王威元指出，他早在3年前就提出了興建旗艦型幼兒園的構想，如今板橋區的第一座旗艦公幼已經完成，可收托400名幼童，規模居全國之冠，第2座也在今年3月動工，但位於三重的旗艦公幼進度卻一直停滯，讓在地家長心焦。

王威元表示，雖然新北市這幾年的新生兒出生率在6都墊底，短期內難以扭轉少子化趨勢，但市府更應該把握當下，把現有的每個孩子都照顧好。因此，推動公共化幼兒園，提供平價、優質、普及的幼教環境，是新北市刻不容緩的重要建設，也是市府對年輕家庭的責任。

王威元指出，正因為三重旗艦型公幼進度緩慢，未能如期跟上其他行政區，因此這次總質詢他再次為三重的孩子們發聲，強烈要求新北市府正視這項重要建設的急迫性，必須給出具體的時間表，讓家長們有所期待。

王威元表示，這次市政總質詢的結果令人振奮，市長侯友宜當場承諾將加速推動進度，並給出具體時程：第1階段將在115年上半年完成旗艦幼兒園的地下停車場工程；接著第2階段，市府承諾在完成停車場後的6個月內完成地方溝通，隨即正式啟動公幼的興建工程。

王威元強調，「孩子的教育不能等」，侯友宜的承諾「終於來真的」，他將會持續在議會督促市府，緊盯每個工程節點，確保所有進度能如期完成，不讓三重的家長與孩子們繼續空等。

照片來源：新北市議員王威元臉書翻攝

