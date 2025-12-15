三重板橋哈客館啟用 拚8年11館

新北市政府十五日同步啟用第八、九座哈客館，為新北再添客家文化聚點。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市政府十五日同步啟用第八、九座哈客館，為新北再添客家文化聚點。新北市長侯友宜表示，三重及板橋哈客館同步啟用，明年將在土城及鶯歌成立第十及第十一座哈客館，不僅超越任內的目標，更規劃於一一六年在泰山再增設一館，積極推廣客家文化。

侯友宜說，哈客館代表著文化凝聚的中心，為了傳承客家族群的語言、文化及傳統技藝，上任後所承諾要達到「八年十館」目標，將在明年土城及鶯歌的哈客館成立後，超標達到十一座，也規劃了一一六年成立第十二座哈客館，讓客家文化在新北不斷發展下去。

侯友宜指出，三重及板橋哈客館由客家局及教育局共同推動，感謝學校及家長的支持，提供校園場地及資源，讓哈客館結合教育及客家文化，成為推廣多元文化裡一股包容、共融的力量。

哈客三重館及中山館兩館設計獨具巧思：三重館強調現代感與靈活性，設有可啟動亮燈的入口招牌、滑動式黑板及多媒體設備，室內以大面玻璃鏡、六角型燈管及可自由組合的幾何桌椅，大幅提升空間利用效率。

中山館則以典雅的藍染意象為核心，入口前設有「新北愛學客」主題文化牆，搭配木格柵招牌；室內天花板以藍染布條柔和妝點，佐以大片鏡面與柔和燈光，打造出優雅且現代的共學環境。

客家局長劉冠吟說明，新北市擁有六十七點二萬客籍人口及五十五個客屬社團，蘊藏深厚的族群文化基礎。哈客館將作為鄉親交流、語言學習、藝文研習、食農體驗的重要基地，透過語言學習、文化聚會與鄉親交流日常使用，讓客家文化更扎根、更生活化。