三重果菜市場原地重建方案 陳俊維揭朱立倫任內早拍板

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議會第三審查委員會日前會同市府相關局處官員，共同前往三重果菜市場與蘆洲大台北農產集貨場進行現地會勘，針對原地重建或遷建蘆洲兩案，全面檢視對地方發展、交通動線與攤商權益所造成的影響。新北市議員陳啟能親自到場，公開表態力挺原地重建，呼籲市府儘速定錨方向，避免城市發展持續空轉。

陳啟能服務處執行長陳俊維補充說明，原地重建方案早在前新北市長朱立倫任內拍板定案，市府跨局處投入長達12年規畫，內政部也已完成核定，透過容積提升，串聯果菜市場與周邊約8.5公頃商業區整體開發，定位為三重未來核心發展區域。

第三審查委員會此行邀集農業局整合果菜市場與集貨場相關規畫，並與銀河灣計畫單位協調會勘動線與時程，城鄉局、農業局、交通局、經發局等局處首長全數到場。陳啟能直言，市府長期未給出明確期程，已讓三重都市更新與蘆洲北側重劃同步停擺，地方付出沉重代價。

陳啟能指出，三重果菜市場原本由政府設立，目的在集中管理批發機能，攤商在地經營數十年，如今卻因地價上漲面臨搬遷壓力，對基層業者相當不公平。他強調，市場不只是交易空間，更是無數家庭賴以維生根基，任何決策都必須以保障攤商生計為前提。

陳啟能進一步指出，若此刻翻案改採遷建，不只攤商權益受損，市府多年累積人力、經費與成果也將一夕歸零，內政部更已提醒都市計畫須全面重走程序，對地方建設毫無助益，只會延宕發展腳步。

面對爭議持續延燒，陳啟能強調，市府不應在重大公共建設上反覆搖擺，必須正視過往決策與中央意見，勇於承擔責任，儘速拍板定案。他直言，唯有原地重建，三重發展才能持續前行，也才對攤商與市民負責。

照片來源：新北市議員陳啟能臉書翻攝

【文章轉載請註明出處】