三重果菜市場去留爭議 陳啟能力挺原地重建不翻案

（記者陳志仁／新北報導）新北市議會第三審查會今（ 16）日的清晨，天未亮即前往三重果菜市場及蘆洲大台北農產集貨場進行實地考察；針對三重果菜市場未來發展方向，釐清「原地重建」或「遷建蘆洲」兩案對地方產業、攤商權益及都市發展的影響。

民進黨新北市議員陳啟能親自出席考察行程，並再次明確表態支持三重果菜市場原地重建；陳啟能認為，三重果菜市場當年是政府為集中管理、穩定農產交易而設立，許多攤商在此打拚數十年，早已與地方產業及民生緊密結合，如今若因地價上漲而被迫遷離，對長期經營的在地業者極不公平。

圖／新北市議員陳啟能與辦公室執行長陳俊維整理重點後指出，「原地重建」並非臨時起意，而是早在前市長朱立倫任內即已拍板定案。（陳啟能臉書）

新北市議員陳啟能與辦公室執行長陳俊維整理重點後指出，「原地重建」並非臨時起意，而是早在前市長朱立倫任內即已拍板定案，市府跨局處投入長達12年的規劃與協調，內政部也已正式核定相關都市計畫；該案透過容積提升，整合果菜市場與周邊約8.5公頃商業區發展，形塑三重未來的重要城市核心。

陳俊維表示，若此時翻案改為遷建，不僅將嚴重衝擊攤商的生計與權益，也等同讓市府過去12年累積的人力、經費與行政成果全面歸零；內政部亦已提醒，一旦推翻原有的方案，都市計畫勢必全面重來，程序冗長，對地方發展並無實質助益。

陳啟能強調，市府應正視歷史決策、扛起責任，停止政策反覆的搖擺，儘速推動三重果菜市場原地重建，才能兼顧攤商權益與城市發展，讓三重持續向前邁進。

