三重果菜市場去留 民代會勘交鋒

新北市三重果菜市場「原地重建」或「遷建蘆洲」爭議延燒，新北市議會第三審查委員會16日清晨前往三重果菜市場與蘆洲大台北農產集貨場會勘，多名議員要求市府正視地方反對聲浪，盡速提出明確方案。對此，新北市城鄉局表示，內政部已要求針對原地與異地方案整合地方意見，將依都市計畫程序蒐集意見處理；農業局則回應，後續將依三重都市計畫及更新計畫審查結果辦理。

會勘由國民黨議員陳明義擔任召集人，他表示，原本規畫凌晨2時30分進入市場，希望更清楚掌握送菜貨車動線與交通狀況，後改至清晨6時。實地觀察後，他指出當時交通大致順暢，但若未來果菜市場遷建蘆洲，衝擊不僅限於蘆洲，五股交通同樣難以承受。

陳明義分析，目前中南部菜車多由國道三重交流道下，距離果菜市場相對近，若改由五股交流道下，再轉成蘆大橋、永安大橋，恐讓蘆洲主要幹道不堪負荷；若改走疏洪道內道路，遇大雨時易封閉，堤內道路狹窄，大型車輛進出風險高，恐增加事故發生率。

他也從法規面質疑，利百代都更案仍是市府進行式，而銀河灣計畫已遭內政部退回未成案，業者多支持原地重建，「市府是地主，怎會反讓房客要求地主搬遷重蓋，實在本末倒置。」

民進黨議員顏蔚慈則指出，第三審查會主辦會勘，正是要向市民再次說明該案的重要性。她強調，從過往會議紀錄與此次訪談可見，市場行口從業人員與果菜公司均無遷移需求，也無搬遷意願，質疑市府為何仍持續推動遷建規畫。

城鄉局說明，市府立場是依都市計畫程序反映並整合地方意見，相關遷建與否仍須由農業局評估；農業局則重申，將依內政部決議，配合三重都市計畫與更新計畫審查結果辦理。