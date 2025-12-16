三重果菜市場遷建案卡關 議員憂衝擊五股交通盼原地重建

新北議會第3審查委員會16日清晨前往三重果菜市場及蘆洲大台北農產集貨場進行現地會勘。（圖／議員陳啟能）

新北市議會第三審查委員會16日清晨拂曉出擊，前往三重果菜市場及蘆洲大台北農產集貨場進行現地會勘，釐清「原地重建」與「遷建蘆洲」2案對地方發展、交通及攤商權益所帶來的影響。多位議員直言，市府遲未提出明確期程，已導致三重都市更新與蘆洲北側重劃雙雙停擺，要求市府正視責任、儘速定案。

新北議會第3審查委員會16日清晨前往三重果菜市場及蘆洲大台北農產集貨場進行現地會勘。（圖／議員陳啟能）

新北議會第3審查委員會16日清晨前往三重果菜市場及蘆洲大台北農產集貨場進行現地會勘。（圖／議員陳啟能）

第3審查委員會此次會勘，係依11月26日審查會議決議辦理，邀集農業局協助整合三重果菜批發市場與蘆洲大台北集貨場，並與銀河灣計畫相關單位，就會勘動線與時程進行安排，多位三重、三蘆地區議員及市府城鄉局、農業局、交通局、經發局等局處首長均到場。

廣告 廣告

民進黨議員李宇翔指出，市府過去將「原地重建」與「遷建蘆洲」兩個尚未定案的方案一併送交中央，試圖交由內政部裁決，但規劃責任本應由地方政府承擔，最終遭內政部退回，要求完成兩案競合評估後再行提報。李宇翔強調，市府至今仍未提出清楚的後續時程，導致三重都更案與蘆洲北側重畫案全面卡關，地方發展深受影響。

李宇翔表示，若果菜市場遷建至蘆洲，勢必對五股與周邊交通造成直接衝擊，身為第三審查委員會召集人與利害關係人之一，他特別出席主持會勘，要求市府儘速整合地方意見、務實評估交通衝擊，並提出具體期程，「唯有市府把責任扛起來，地方與市民才能真正安心。」

同樣出席會勘的民進黨議員陳啟能則再度明確表態，支持三重果菜市場「原地重建」。陳啟能指出，果菜市場當年為集中管理而設立，攤商在此經營數十年，如今卻因地價上漲面臨被迫搬遷，對在地業者極不公平。

陳啟能進一步說明，「原地重建」早在前市長朱立倫任內即已拍板，市府跨局處投入長達12年規畫，內政部亦已正式核定，透過容積提升，讓果菜市場與周邊約8.5公頃商業區整體發展，成為三重未來的重要核心。若此時翻案改採遷建方案，不僅攤商權益受損，市府過去投入的人力、經費與成果也將全數歸零，都市計畫更須全面重來，對地方毫無助益。

陳啟能強調，市府不應在重大公共建設上反覆搖擺，應正視既有決策與中央意見，儘速定錨方向，「原地重建，才是對三重發展與攤商最負責任的選擇。」

更多中時新聞網報導

立專法 疊單不再？Uber喊漲價 工會批製造恐慌

EASL》三外砍破25分 富邦勇士2連勝

鄭亦真卸貨倒數 夫妻迎戰免睡店開張