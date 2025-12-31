三重果菜市場遷建案爭議延燒 顏蔚慈點名新北3單位協調失靈

248251231a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市三重果菜批發市場遷往蘆洲的規劃案，引發地方強烈反彈，內政部更在11月11日正式退件要求市府重新檢討。市議員顏蔚慈表示，12月16日多位民意代表與市府局處官員前往現場勘查，攤商與作業人員清晨6點半就到場苦等，市府仍交不出檢討時程表與任何新資料說明，整場會勘淪為形式，讓基層與民代都無法接受。

顏蔚慈轉述攤商陳情表示，市府至今未說明市場拆除後的安置方案，目前規劃的交通動線也不符實際作業需求，大家對未來生計充滿不安。她當場質疑城鄉局、農業局與市場處究竟由誰負責與攤商溝通，卻看到局處官員彼此觀望、相看無言，顯示跨局處協調完全失靈，市府根本沒把基層生計與地方心聲當一回事。

顏蔚慈強調，地方共識非常明確，那就是三重攤商已多次表達不願搬遷，蘆洲居民也明確反對果菜批發市場設置，目前的規劃不僅衝擊交通，也未回應實際公共需求。她說，市府卻無視反對聲浪，堅持以單一方案強推，既缺乏替代選項也沒做完整配套評估，無視民意只會讓爭議持續擴大，更嚴重損害市府公信力。

對於市府消極的態度，顏蔚慈怒批，行政空轉讓地方充滿焦慮，這樣沒有內容的會勘只是作秀，市府應立即正面回應地方反對聲音，重提具體可行的整體方案與明確時程，不要再用這種空洞的行程敷衍了事。她強調，攤商的生存權不能被行政傲慢犧牲，市府必須拿出誠意解決問題。

