三重果菜市場遷移案 民代要求改由新北推公辦都更

新北市議員李倩萍今要求市府市府推動三重果菜市場的公辦都更，解決實施者無法整合的問題。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市府推動「銀河灣計畫」，規劃將三重果菜市場遷移至蘆洲南北側農業區，先前引起地方民眾抗議聲浪。新北市議員李倩萍今於市政總質詢再要求市府收回廠商自辦都更權力，由市府推動公辦都更，解決實施者無法整合的問題。

新北市府將等10月28日內政部都市計畫委員會大會會議決議回來後，再做原地、異地重建的競合選擇。城鄉局長黃國峰表示，因涉及到選址、交通評估，後續將再討論。

李倩萍說，今年7月29日「蘆洲銀河灣」地方說明會提到，三重果菜市場需異地遷移的原因是實施者對於分配方式未獲共識，但市府又希望加速果菜市場都更，因此進行異地搬遷，綜合評估後選址蘆洲。她強調，若實施者沒有能力整合的因素如果沒有改變，那城鄉局進行評估時，還是沒有辦法解決，就現實面，既然公有地大於私有地，建議用公辦都更方法，徵求其他實施者，就能解決問題。

李倩萍要求，三重果菜市場應由市府推動公辦都更，競合之後，原地改建，趕快回到都市計畫公展，盡快加速蘆南、蘆北開發，加速推動蘆洲萬坪醫院。她說，蘆南、蘆北已是蘆洲最後1塊土地，且是離河岸第1排最美土地，希望會是最好的開發狀況，盼市府優先處理。

市長侯友宜回應，將持續研議溝通，希望做到最好，創造雙贏。

新北市議員李余典則表示銀河灣願景是有未來能見度的國際展覽中心，市府應說清楚區位周邊重要與未來展望性。

