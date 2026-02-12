三重機車追撞零件噴滿地 女騎士殞命

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市邱姓女子今天凌晨騎車途經三重區河邊北街，不慎撞擊前面方姓男子騎乘的機車，造成邱女當場失去生命徵象，到院仍不治，遭撞的方男及乘客謝女逃過一劫，但手腳多處擦挫傷，至於車禍原因，警方仍待擴大調閱監視器，進一步調查釐清。

新北市警三重分局調查，這起車禍發生在今天凌晨0時許，三重區河邊北街102號，肇事騎士、28歲邱女(酒測值待驗)騎乘機車，當時沿河邊北街往台北橋方向時，不慎追撞前方29歲方男(酒測值0)騎乘的機車，方男當時搭載謝女。

車禍後，邱女失去生命徵象OHCA送醫急救，到院仍回天乏術；方男及附載之乘客謝女手腳多處擦挫傷。

警方獲報，警力趕赴現場進行交通疏導，引導車流，全案依規定實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，詳細肇事原因尚待釐清。

