三重死亡車禍死者身分曝光 買晚餐婦違規過馬路遭撞亡

警方在現場拉起封鎖線。（圖／翻攝畫面）





新北市三重昨天（1日）元旦晚間傳出死亡車禍，一名婦人違規跨越忠孝路一段，被騎車雙載路過的江姓老翁撞上，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，至於江翁與後座吳姓妻子則倒地受傷，經治療後並無生命危險，確切車禍原因仍待釐清，而如今死者身分曝光，為家住附近的林姓婦人，當時買完晚餐要返家，卻違規過馬路遭撞身亡，確切死因也仍待後續相驗後進一步相驗釐清。

據了解，這起車禍發生在昨天（1日）晚間7時許，一名婦人違規跨越三重重孝路一段，站在雙黃線上等了一下後，繼續快步往前走到對面，卻未注意右方來車，被沿著忠孝路一段往自強路方向行駛的84歲江姓老翁撞上，整個人當場倒地不起。

監視器錄下撞擊瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局獲報到場時，發現婦人已無生命跡象，送往醫院搶救後仍宣告不治；至於江翁與後座83歲吳姓婦人則是多處擦挫傷，送醫後並無生命危險。

而警方後續追查身分，發現死者身分為60歲林姓婦人，當時出門買晚餐要返家，卻違規跨越馬路遭撞上身亡，後續已通知女兒到場協助釐清車禍原因，確切死因仍待進一步相驗後釐清。

警方到場警戒並釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

