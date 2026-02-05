三重死亡車禍！機車衝撞新北環保車 騎士身亡、2清潔隊員受傷

2026年2月5日，新北市三重區環河南路靠近大同南路口發生死亡車禍，機車騎士撞新北環保車。讀者提供



新北市環保局一輛環保車停放路邊，清潔隊員下車作業，突然，楊姓男子騎的機車駛來，撞上環保車和清潔隊員，造成一死兩人傷的嚴重車禍。

這起1死2人受傷的交通事故發生在5日上午9時17分，地點位於新北市三重區環河南路靠近大同南路口。三重警分局員警獲報到場，機車騎士楊男(60歲)騎機車，沿環河南路往台北橋方向行駛，不明原因，追撞停放於路旁，正執行公務的新北環保局公務車輛及作業人員。

清潔隊員許女(64歲)顱內輕微出血，左腳骨折，楊男(52歲)右腳小腿打石膏、右肩擦挫傷。肇事機車騎士楊男當場失去意識，送醫急救後於10時宣告不治。

廣告 廣告

交通分隊員警依規定測繪紀錄，並調閱公務車行車記錄器釐清事故經過。全案已報請偵查隊鑑識小隊前往現場採證，詳細肇事原因尚待釐清。

更多太報報導

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」