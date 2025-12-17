三重殉職警同路口再傳毒駕！ 工人毒駕害同志情侶斷腿

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市三重分局警員黃瑋震去年7月間巡邏途中，行經三重正義北路、龍門路口停等紅燈時，遭毒駕男陳國維撞上殉職憾事，事隔1年多，同一路口今天（17日）凌晨再傳毒駕撞人事件，李姓男子毒駕上路，迎面撞上過馬路的一對同性情侶檔，導致林姓男子右腿骨折、菲律賓籍B姓男子全身多處擦挫傷，所幸送醫後並無大礙，轄區三重警方獲報到場，發現李嫌將已使用過的針筒丟在路邊，後續使用唾液快篩試劑檢驗，發現甲基安非他命、嗎啡呈現陽性反應，當場將他逮捕帶回偵辦。

據了解，58歲李姓男子今天（17日）凌晨1時許，駕車沿著龍門路往正義北路方向行駛，行經路口時，當場撞上過馬路的46歲林姓男子與29歲菲律賓籍B姓男子情侶檔，2人當場如夾心餅，被夾在李男的車輛與路邊貨車之間，消防人員到場時，發現林男右腳骨折及身體多處擦挫傷，B男則是全身多處擦挫傷，所幸意識清醒被送往醫院後並無生命危險。

李嫌被警方帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）

轄區三重警方獲報到場，在現場路邊發現李男將已使用過的針筒棄置在路邊，後續對他施以唾液快篩試劑檢測，發現呈現甲基安非他命、嗎啡陽性反應，酒測值為0，當場將他逮捕。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

李男宣稱，自己從事工人，當下開車出門，一時頭暈恍神才會失控肇事，毒品是同事給的，至於現場尋獲已使用過的針筒，則是前天施打後丟在車上，詢後被依公共危險、毒品等罪嫌移送法辦。

現場尋獲已使用過的針筒。（圖／翻攝畫面）

