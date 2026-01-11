三重毒蟲恍神一撞 高速衝撞臨停車「爆炸起火」畫面曝光

【記者曾佳俊／新北報導】毒駕真要命！新北市一名25歲李姓男子昨（10）日下午駕車行經三重區環河北路三段與三信路口時，疑似恍惚未注意車前狀況，高速衝撞臨停在路邊的一輛自小客車，引擎蓋瞬間爆炸起火，而遭撞車輛往堤防方向翻車。警消趕到時，肇事李男手臂輕微擦傷，另一車林男全身擦挫傷，員警在現場發現李男丟棄二級毒品依托咪酯菸彈殘渣1顆，經快篩檢測呈毒品陽性反應，全案訊後將犯嫌依違反毒品、公共危險罪移送偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

廣告 廣告

昨天下午5時許，三重分局員警獲報轄內環河北路三段與三信路口有一起交通事故，導致車輛火災情事，即啟動快速到位機制，調派警力至現場進行交通管制、疏導車流，並釐清事故經過。

經警方了解，林男(48歲、酒測值0)駕駛自用小客車臨停於環河北路三段往蘆洲方向，遭李男(25歲、酒測值0)駕駛之自用小客貨自後方追撞，碰撞後自小客往堤防方向撞到護欄後翻車，而自小貨車則引擎蓋起火，該事故造成林男全身擦挫傷(無生命危險)、李男手臂輕微擦傷。

警方依規定測繪紀錄，並於事故現場發現李男所丟棄的第二級毒品依托咪酯菸彈殘渣1顆，經對李男施作唾液快篩，呈毒品陽性反應，立即依法逮捕，並製單扣車實施人車分離。

警方全案訊後將李男依毒品危害防制條例、公共危險罪移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

李男毒駕高速衝撞路邊臨停車輛，雙雙爆炸起火。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜民眾黨跳船潮！參選人齊控「初選細節不透明」 基層怒：還有下一波退黨

獨家專訪｜蕭煌奇才登記結婚圈外女友 招認婚前上酒店、玩交友軟體

2026新北選戰三角督？吳子嘉曝民調：李四川與他五五波

