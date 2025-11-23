三重毒蟲疑吸毒後精神不穩 隨機攻擊3路人遭預防性羈押

顏男疑似吸毒後隨機攻擊路人，今遭法院裁定羈押。翻攝畫面

新北市三重區昨（22日）上午發生可怕的隨機攻擊事件，45歲顏姓男子，疑似吸毒後精神狀態不穩，先徒手攻擊77歲蕭姓婦人，隨後又回到自己機車車箱拿鐵棍，攻擊62歲許姓男子及60歲江姓婦人夫妻2人，造成2人頭部受傷，警方獲報到場後當場逮捕顏男，並查獲毒品安非他命，依傷害、毒品現行犯移送新北地檢署並建請預防性羈押，檢方聲押後，新北地院今上午裁准羈押。

昨日上午9點28分，顏男在三重三和路4段遇到頭戴安全帽準備騎乘機車出門的蕭婦，以徒手方式毆打蕭婦1拳，不過蕭婦並未受傷，因此當下沒有報案，賴男犯案後，回到自己機車，從車箱拿出鐵棍，繼續尋找攻擊目標。

廣告 廣告

三重夫妻散步遭吸毒的顏姓男子持鐵棍攻擊。翻攝畫面

隨後顏男看見走在路上的許男、江女夫妻2人，隨即持鐵棍朝2人攻擊，造成2人頭部受到擦挫傷，所幸送醫治療後並無大礙，而顏男犯案後朝永安北路方向逃逸，準備騎乘機車離開，不過警方獲報後趕到現場，當場經他逮捕。

警方在場除查扣犯案用鐵棍外，另在顏男機車行李箱中查獲毒品安非他命，且因顏男情緒不穩定，不排除為吸毒後犯案，因此依傷害、毒品現行犯將他逮捕，並帶回警局詢問，警詢後移送新北地檢署偵辦，並建請預防性羈押；檢方複訊後，向新北地院聲押顏男，院方今日上午日開羈押庭後，裁定將顏男收押。



回到原文

更多鏡報報導

中國暈船仔自認「有機會」 飛越北半球衝市府堵美女公務員辯稱「西方很開放」

上市公司總座大陸出差性騷、強抱索吻女同事 要求照顧醉老闆「要不要來我房間」

板橋知名酸菜魚餐廳有攝狼 變態員工手機偷拍闆娘上廁所