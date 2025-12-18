三重毒駕車禍 2路人遭肇事車猛撞骨折送醫

新北市 / 綜合報導

新北市三重區在昨(17)日凌晨1點多發生一起毒駕車禍。一名李姓男子開車行經龍門路時，突然暴衝撞上前方兩名路人，其中一名男子還一度卡在車底差點暈厥，警方到場後在騎樓發現使用過的針筒，對駕駛實施唾液快篩呈現陽性反應，當場將人逮捕。巧合的是，去年7月震驚全台的毒駕逆向暴衝，這成一名員警殉職的案件也發生在同一個路口，也讓毒駕問題再次浮上檯面。

一輛黑色轎車油門一踩，在大馬路口加速直行迎面撞上前方路人，兩名男子像保齡球般被擊倒，猛烈的撞擊力道導致兩人腳部骨折全身還有多處擦挫傷，員警VS.肇事駕駛說：「哪個開車的，過來過來過來，你給我過來。」

肇事駕駛站在騎樓行跡可疑，員警上前發現地板上竟然有支使用過的針筒，立刻對駕駛實施唾液快篩，員警VS.肇事駕駛說：「按開始了，來，嘴巴張開。」

駕駛果不其然被驗出陽性反應，針筒經安非他命和嗎啡試劑檢驗，同樣也是陽性，新北市警三重分局交通分隊代理中隊長曾鈺翔說：「發現呈陽性反應，立即將其逮捕，訊後依公共危險罪與毒品危害防制條例，移送新北地檢署偵辦。」

車禍發生昨日凌晨1點多新北市三重區龍門路和正義北路口，男子毒駕上路害得兩名路人重傷，甚至被卡在車底下差點就要暈過去，一旁還有拋錨的小貨車也因此被波及，而巧合的是去年7月震驚全台的三重警殉職事故，也發生在同一個路口。

低著頭不發一語，2024年7月13日黃姓嫌犯毒駕上路逆向衝撞停等紅燈的巡邏警車，導致黃姓員警因此離世與妻兒天人永隔，成為毒駕害警殉職首例，沒想到一年後在一樣的路口又傳出毒駕釀禍，所幸2人送醫後皆沒有生命危險，不過類似的毒駕事件層出不窮，政府可得好好正視問題避免再有更多憾事發生。

