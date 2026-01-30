三重汙水下水道 侯允加速更新
新北市長侯友宜30日率市府團隊前往三重召開行動治理座談，面對面傾聽里長建言。侯友宜表示，《財政收支劃分法》修法通過後，今年度預算增加約1.4億元，市府將全力投入基礎建設，優先回應地方迫切需求，包括排水系統改善、汙水下水道更新等工程都會加速推動。
近7年三重區內停車場建設成果豐碩，已有5座完工、5座施工中及5座規畫中，總經費投入約90億元；捷運北環段預計在120年完工，屆時從士林至新北產業園區站僅需約20分鐘，將大幅提升三重捷運路網的完整性與交通便利性。下水道汙水接管率已達93％，有效改善巷弄環境與居民生活品質。
侯友宜表示，近年三重區發展迅速，多項指標性工程皆有突破性進展。其中，新北第二行政中心工程進度穩定，預計在今年底完工；捷運環狀線北環段各區段已全數決標，並與新北市立圖書館第二總館一同力拚120年完工；三重地區停車場及青年社會住宅新建工程，市府將與中央攜手合作，讓三重發展能夠愈來愈好。
侯友宜進一步表示，市府正全力推動軌道建設，朝119年達成「每10萬市民擁有3座捷運車站」的目標邁進。他也肯定三重熊猴森公園已躍升為國際級親子景點，這些成果都仰賴里長在第一線的貢獻，還有市府團隊的努力，讓三重的建設、計畫與福利能「加倍、加速、加碼」。
會中有里長建議增設市民活動中心或調整樓層位置，民政局長林耀長回覆，將現勘協調，積極媒合轄內餘裕空間，除鼓勵里長運用鄰近活動中心進行跨里資源共享，亦開放以里基層工作經費租借民間合適場所，作為里民活動空間，以解決空間限制。
