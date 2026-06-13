三重汽車失控撞電桿！44歲駕駛恍神超ㄎ一ㄤ 快篩愷他命陽性又是毒駕

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記者林盈君／新北報導

12日下午，新北市三重區三和路二段附近，44歲黃姓男子駕駛自小客車，不明原因突然自撞路邊電桿，警方獲報後趕抵現場，發現黃男雖未受傷，但精神卻非常恍惚，因此立即實施唾液篩檢，測試結果呈毒品愷他命陽性反應，隨即將他帶回偵訊，訊後依公共危險罪移送新北地檢偵辦，並依規定製單舉發查扣車輛。

黃男駕駛自小客車，不明原因突然自撞路邊電桿，被發現竟是毒駕。（圖／翻攝畫面）

據了解，最近毒駕事件頻傳，警方也不敢大意，昨天下午4時許，黃男駕駛白色自小客車，行經三和路二段附近時，突然不明原因、失控自撞路邊電桿，警方獲報後，隨即派員前往了解狀況。抵達時，發現駕駛黃男雖未受傷，但神情恍惚、對答之間語無倫次，精神狀況不穩定，隨即對他實施唾液篩檢測試，結果呈第三級毒品愷他命陽性反應。訊後依法送辦。

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黃男駕駛自小客車，不明原因突然自撞路邊電桿，被發現竟是毒駕。（圖／翻攝畫面）

黃男駕駛自小客車，不明原因突然自撞路邊電桿，被發現竟是毒駕。（圖／翻攝畫面）

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