社會中心／綜合報導

三重發生一起死亡車禍，下午一點多，機車雙載行經河邊北街，疑似闖紅燈，高速撞上橫向準備直行的計程車，22歲李姓騎士，到院前沒了生命跡象，送醫不治，24歲簡姓男子，傷勢嚴重，命危搶救，至於計程車駕駛酒測值為零。巨大的撞擊聲響，讓附近民眾都嚇了好大一跳。

黑色機車，直接橫躺在路中，零件噴飛，車殼碎了滿地，計程車右側車頭，直接被撞凹變形，警方趕到現場，進行交通管制。機車雙載，兩名男子，一死一命危。附近住戶表示「有一個當場好像沒了呼吸心跳，還有一個救護車載走，還有意識啦可是狀況不好，（碰撞）很大聲喔。」

三重河邊北街騎士闖紅燈 攔腰撞計程車1死1命危

騎士乘客兩人皆為工地同事 疑下班途中發生死亡車禍（圖／民視新聞）

重回事故現場，就在堤防前的河邊北街，道路筆直，路過車輛，車速似乎都不慢，就在下午1：30分，三重河邊北街發生一起死亡車禍。在工地上班的22歲李姓男子，和同事簡姓男子下班後，騎車行經三重河邊北街68巷口，疑似闖紅燈，直接撞上剛起步的計程車。騎士當場沒了生命跡象，送醫不治，後座乘客24歲簡姓男子，則是性命垂危搶救中。附近住戶表示「第一個飛起來的，那個女孩子（應為男）他有反應，他還有一點反應有動作，躺在汽車下面的那個男孩子，是完全沒有動作，他從這邊騎過去的時候，就聽到撞擊聲，我們看到後座的人飛起來，（是闖紅燈嗎），那時候是紅燈。」

騎士當場倒地無意識乘客騰空噴飛約十公尺 路人見狀緊急報案（圖／民視新聞）

初步了解，54歲林姓計程車運將，酒測值為零，他當時綠燈正常起步行駛，沒想到和闖紅燈機車發生碰撞。警方仍帶回駕駛，同時調閱監視器，還原車禍原因。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：三重河邊北街騎士闖紅燈 攔腰撞計程車1死1命危

