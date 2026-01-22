三重滅門案兇嫌上訴求逃死！家屬崩潰：憂死刑變逃死

新北市三重滅門血案進入二審程序，高等法院今日針對此案再次開庭。兇嫌張泓毅因殺害妻子、岳母及3歲繼子，一審被新北地方法院國民法官判處3個死刑，褫奪公權終身。

儘管張泓毅當時對判決表示無異議，但律師團仍決定提出上訴，引發被害家屬強烈不安。死者家屬今日出庭時透露，原本以為張泓毅在一審已完全認罪，對判刑無所謂，但接獲律師通知案件上訴後，整個人精神幾近崩潰。家屬表示，目前仍需依靠藥物控制睡眠與情緒，並持續進行精神科治療及心理諮商。最令家屬擔憂的是，二審可能會從死刑改判為較輕刑責。

回顧整起案件經過，張泓毅長期無業，全靠妻子扶養，因涉及賭博詐欺案件，積欠千萬賭債。2024年4月間，他向岳母借款40萬元，又因銀行債務遭催討。同年5月1日晚間，張泓毅懷疑妻子外遇，雙方發生激烈爭執後，他趁妻子熟睡時以枕頭將其悶死。隔日凌晨，他又因債務問題與岳母爭吵，隨後徒手將岳母勒斃。當日傍晚，張泓毅認為3歲繼子將成為逃亡累贅，竟以電線將其殺害。

犯案後，張泓毅盜領岳母銀行存款15萬元，盜刷信用卡42萬餘元，甚至在交友網站購買VIP會員資格。他帶著愛犬糯米逃亡6天後落網。

一審法官認定，張泓毅犯案手段殘忍，尤其對年僅3歲的繼子下毒手，行為令人髮指。精神鑑定時，張泓毅更表示若再來一次仍會犯案，顯示毫無悔意。基於其動機令人不齒，法官依殺人罪、成年人故意對兒童犯殺人罪判處死刑。二審開庭時，法官詢問張泓毅是否認為一審判刑過重，他起初冷淡回應「我沒意見」，經法官要求明確回答後，才小聲表示「對」。

辯護律師主張張泓毅並非預謀犯案，希望爭取減刑，認為被告仍有教化可能。死者家屬對此表達強烈質疑，認為從犯案時間點觀察，張泓毅絕非一時衝動。家屬指出，法官似乎一直想給張泓毅機會，不願判處死刑，而張泓毅在法庭上的陳述也都有所保留。

案發至今一年八個月，家屬從未聽到張泓毅一句道歉，失去親人的傷痛無法被時間沖淡。全案目前仍在高等法院審理中，判決結果尚未確定。被害家屬只盼司法能還給他們公道，不要讓兇手逃過應有的制裁。

