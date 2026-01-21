三重滅門案判死 家屬憂2審改輕判

檢警偵辦知名餐飲公司涉助詐團洗錢案，北檢再度指揮警方執行第二波搜索行動。（中央社）

本報綜合報導

新北三重祖孫三代命案，張姓男子殺死妻子、岳母與繼子，一審國民法官庭判死刑。二審二十一日開庭，張男認罪，改只對量刑上訴。死者家屬擔心二審會輕判，指凶手非一時衝動。

二審高等法院開庭前，陳姓女子表示，張男殺死她的媽媽、妹妹及外甥，她以告訴人身分出庭，擔心會從死刑改成輕判。對於張男行凶，她認為並非一時衝動，因為張男在原定還錢當天就動手殺人。

張男被控於一一三年四月三十日晚間至五月二日凌晨，在三重區住處陸續使熟睡中的妻子陳女、六十九歲劉姓岳母與三歲繼子窒息身亡。

廣告 廣告

張男犯後以被單包裹三具屍體，之後竊取岳母存摺、信用卡及保險箱內財物，盜領存款來升級交友網站會員、買賭博儲值金等。

張男伴屍六天後，同年五月六日帶著陳妻的博美狗「糯米」逃亡至台中某間酒店，入住時還偽簽他爸爸名字隱匿身分。警方同年月十二日在台中逮捕張男，檢方偵結依殺人等罪嫌起訴。

案件由新北地院法官與六位國民法官共同審理，去年九月間一審宣判，依兩項殺人罪及成年人故意殺害兒童罪判處死刑、褫奪公權終身。本件為首起由國民法官法庭判決死刑的案件，經上訴由二審高院審理。