三重滅門案拚逃死？張泓毅改口只對量刑上訴 家屬出庭怒瞪「他當縮頭烏龜」

三重滅門案兇嫌張泓毅殺掉3名家人，一審判死刑，今天改口僅針對量刑上訴，企圖爭取無期徒刑。侯柏青攝。



新北三重前（2024）年發生滅門血案，軟飯男張泓毅殺害陳姓妻子、岳母和3歲繼子後，抱著岳母愛犬「糯米」逃亡，更囂張稱「期待判死」，一審國民法官讓他如願。高院今天開庭，妻子胞姊陳女擔心恐龍法官讓他逃死，特別出庭「盯場」，張男當縮頭烏龜，壓根不敢看對方；張男律師團使出撒手鐧，改稱只針對量刑上訴，並聲請調閱看守所輔導紀錄等，拚改判無期徒刑。

調查指出，時年24歲的凶嫌張泓毅與30歲妻子陳女、3歲繼子及69歲岳母租屋同居，他和岳母有40萬元借貸糾紛，因而在前年接連悶死妻子、掐死岳母、虐殺繼子，然後抱著寵物「糯米」逃亡，更盜領岳母現金、信用卡爽玩，直到妻子胞姊上門找人，才驚覺3名至親已死亡多時。

廣告 廣告

張泓毅落網後態度囂張，進行精神鑑定時多次放話「期待判死」，還撂話說想殺掉（大姨子）陳女及其前男友，並嗆已故岳母「再來一次還是會殺你」；一審國民法庭判他3個死刑，創下國民參審制度上路以來首例，他嘴上喊不在乎，但身體卻誠實的提上訴。

高院去（2025）年12月首度開庭，法律扶助基金會為他聘請3名大律師應戰，律師團砲轟一審審判長「叫國民法官睡覺」訴訟指揮不當，張泓毅則不屑稱「沒意願和解」。

曾經的大姨子陳小姐很擔心張泓毅真的躲過死刑，今天在律師陪同下出庭督軍。

她受訪坦言，「很擔心遇到恐龍法官，讓他從死刑變輕判…當初一審張泓毅感覺對判刑『無所謂』，但還是上訴二審，我真的很怕。」目睹親人慘況的她，迄今只能吃藥控制情緒，講到張泓毅就滿臉脹紅大罵，「我不認為他會覺得自己做錯，法官好像一直想要給他機會，就是不想判他死刑…他不是一時衝動，4/30要還錢，當天就殺人，怎麼會是單純衝動？」

三重滅門案，死者陳女胞姊痛罵張泓毅沒有教化可能，應該判死。侯柏青攝。

高院上次開庭時，律師團聲稱，張泓毅對犯罪事實及量刑全部上訴，但律師團這次突然當庭改口，表示只針對量刑上訴，其他都撤回。

檢察官當庭反嗆，「我只確認一件事，律師團之前提了那麼多書狀，都在主張原審訴訟程序違法，現在是覺得這些事由只是影響刑度嗎？」律師團則語帶保留地說，就是只針對量刑上訴，檢察官當庭回敬「上訴無理由」（維持死刑）。

法官繼續追問有什麼量刑的具體理由要講，律師主張，原審認定「預謀殺人」違反嚴格證據法則，法官直嘆氣說，「針對犯罪事實才會適用嚴格證據法則，量刑又不適用，這樣你們還要主張嗎？」律師堅定表示「對」。

律師團還說，希望高院函調張泓毅在台北看守所的相關表現紀錄，也要調閱原審針對科刑事項的評議表決票數及勘驗原審法庭錄音。律師團解釋，調閱表決票數可以釐清，原審判死是否符合死刑的法定門檻？至於勘驗法庭錄音可以證明，一審審判長曾指示「國民法官可以睡覺」等，涉及不當訴訟指揮。

在律師、法官你一言我一語的同時，被害家屬陳小姐一度冷眼狂瞪張泓毅，張男看起來面無表情，但從頭到尾卻不敢看陳小姐。

而外界封張泓毅是「吃軟飯的」，他為了撕去這個社會標籤，今天也特別跟法官說，他是高中肄業，在被收押前，是從事手機維修工作，月薪有3萬元。他的話才剛說完，法官轉頭問陳小姐是否有和解意願，她隨即大聲表示「沒意願」。

法官強調，合議庭將評議律師團聲請的證據，全案改定3/4下午2點半再開庭。張泓毅押返北所前，記者問他「你不是想判死嗎？幹嘛上訴？」他裝作沒聽到。

更多太報報導

司法院秘書長熱門人選出包？高院院長高金枝驚傳「霸凌法官」害崩潰

起底「三重滅門案」真兇！張泓毅如何從「嗜賭軟飯男」淪為「恐怖殺人魔」

「三重滅門3死」軟飯男「期待死刑」二審竟拒和解！ 律師轟一審審判長誤導國民法官