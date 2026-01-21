社會中心／綜合報導

2024年5月，在新北市三重區犯下滅門慘案，虐殺妻兒、岳母，奪走祖孫三代三條人命的張姓嫌犯，去年9月，遭國民法庭判三個死刑，成為國民法官第一例判死的案例。雖然張姓嫌犯在一審時，通通認罪，但被害人家屬認為，嫌犯絲毫沒有悔意，至今完全沒有道歉，還提上訴，想要逃死。

穿著灰色上衣、黑色長褲，雙手雙腳上銬，面無表情，在法警的戒護下，緩緩走上樓梯，他就是在2024年5月，犯下新北市三重，祖孫三代滅門慘案的張姓兇手，案件歷經1年多的審理，國民法官一審判他，3個死刑。死者家屬表示，他對判刑他已經無所謂，給我的感覺是這樣，可是當我接到律師，跟我說有上訴到二審，我就害怕了。

三重滅門案! 凶手一審判死再提上訴 死者家屬批:無悔意

犯下滅門慘案的張姓男子遭判死刑，如今再提上訴。（圖／民視新聞）

死者家屬擔心，二審上訴後，判決恐怕還有變數。2024年5月，當時24歲的"張泓毅"，連續勒殺自己的妻子、3歲的繼子，還有岳母。他在接受精神鑑定時，竟冷血高喊〝還想再殺〞，他也成為首例，由國民法庭判處死刑的案例。雖然張姓嫌犯在法庭上通通認罪，不過事發至今，家屬都沒有收到一句道歉，如今兇嫌再提上訴，痛批他根本沒有悔意。死者家屬還說，我不認為他會真的覺得自己有做錯，因為法官好像一直要給他機會，就是不想判他死刑，可是所有的回應他都保留。

殺死枕邊人和岳母、繼子的張姓男子，犯案後，帶著愛犬"糯米"逃亡，跟他犯下的冷血罪刑，形成強烈對比。家屬只希望，能夠還給死者一個公道。

