三重滅門案一審判死上訴 家屬出庭：憂二審刑責減輕

新北市 / 綜合報導

2024年5月，新北市三重發生祖孫三代滅門命案，痛下殺手的是同住的張姓女婿，去年一審重判3個死刑，今(21)日高等法院召開二審的準備程序庭，對於凶手堅持上訴，以及辯護律師在庭上主張「凶手並非預謀犯案」藉此爭取輕判，死者家屬感到相當憂心，怕二審刑責減輕。

記者VS.張姓凶手說：「張先生有真心懺悔嗎，會不會後悔啊。」面無表情態度冷漠，面對大批記者的提問仍然不為所動，犯下三重滅門血案，成為國民法官首件判死案件的的張姓被告，21日召開二審準備庭，當事人家屬說：「擔心遇到恐龍法官，然後從死刑變成輕判。」面對鏡頭說出家屬最深的恐懼，兩年前她的母親姊姊，以及侄子遭到殺害，自己的姊夫殺害自己多個親人，一審後被告上訴繼續二審開庭。

記者VS.張姓凶手(2024)說：「連小孩都下得了手。」2024年張姓凶手痛下毒手，還盜刷岳母的信用卡超過20萬元，逃亡6天最後在台中落網，他的辯護律師主張，針對原判決事實「量刑」上訴，針對判決事實罪名沒收「不爭執」，針對竊盜跟偽造文書則是撤回上訴，檢方後續詢問，是否認為一審訴訟程序違法影響量刑，辯護律師同意，疑似就是要主張「他不是預謀」，爭取輕判。

當事人家屬說：「當我接到律師跟我說，有上訴到二審，我就害怕了，我不認為他會覺得自己真的做錯了，說好4月30要還錢，4月30就殺人，那這個，就是預謀吧。」

記者VS.張姓凶手(2024)說：「是不是因為被岳母數落，為什麼要殺人呢。」張姓凶手在外積欠千萬債務，他先前供稱，跟岳母借錢經常被催討，也多次跟妻子因為債務起爭執，才痛下殺手，如今召開二審準備庭，家屬只希望能夠維持死刑，為自己的親人討公道。

