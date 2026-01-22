三重滅門案一審判3死刑！24歲軟飯男一原因提上訴 家屬崩潰：怕他逃過死刑

三重男子張泓毅2024年5月連續殺害岳母、妻子、繼子三人，案件上訴到高院二審。資料照，廖瑞祥攝



新北市三重2年前發生一起震驚社會的祖孫三代滅門慘案，24歲張泓毅殺害同住的妻子、岳母和繼子後，帶著愛犬逃亡6天後落網，一審判他3個死刑，上訴到高等法院二審，辯護律師認為嫌犯並非預謀犯案，希望能夠爭取減刑。死者家屬對此憤怒表示，張泓毅犯後至今都沒有道歉，竟然還要提起上訴，擔心二審會改判，讓兇嫌逃過死刑。

回顧整起案件，2024年5月犯下滅門案的張泓毅，平時在家吃軟飯，全靠妻子支撐家計，不但無業還在外積欠賭債，因被岳母催債，加上懷疑妻子劈腿，因此埋下殺機，趁妻子熟睡時用枕頭將妻子悶死，隔日凌晨又將岳母勒斃，最後因覺得年僅3歲的繼子會成為逃亡時的累贅，於是又狠心將其殺害。

犯案後張泓毅更偷走岳母的信用卡、存摺珠寶，並盜領15萬元現金、盜刷信用卡42萬多元，帶上愛犬糯米逃亡6天，最終落網後雖坦承犯行，不過始終沒有悔意，甚至要求做精神鑑定。

一審認定張泓毅為預謀連續殺人，且對被害人可謂「虐殺」，前後折磨孩童數十分鐘，動機更是令人不恥，精神鑑定時還說「再一次還是會犯案」，顯然毫無悔意，最終經法官與6位國民法官共同審理，判處3個死刑。

全案時隔近2年進入二審，法官詢問是否認為一審判太重才上訴，張泓毅冷回一句「我沒意見」，法官要求他要回答，張泓毅才小小聲說「對」，張泓毅的辯護律師則主張他並非預謀犯案，希望能夠爭取減刑。

死者家屬陳姓女子昨日（1/21）受訪時表示，一審時張泓毅在庭上已完全認罪，感覺他對判刑已經無所謂，沒想到後來律師告知張泓毅上訴到二審，「我就受不了了…我就害怕了」，擔心法官輕判，讓張泓毅逃過死刑。

陳女表示，張泓毅犯下滅門慘案後，至今都沒有說過一句道歉，如今再提上訴，根本沒有悔意，認為張泓毅並非一時衝動，也不認為張泓毅覺得自己有錯，並表示法官好像一直要給機會、不想判死刑。

