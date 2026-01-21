三重滅門案一審判3死！兇嫌不服上訴 家屬崩潰：怕他逃過死刑

震驚社會的三重滅門血案，兇嫌張泓毅殺害妻子、岳母和繼子後，帶著愛犬糯米逃亡6天落網。一審新北地院連判3個死刑，張泓毅雖然認罪，但覺得判刑太重，上訴到高等法院二審，辯護律師主張，嫌犯並非預謀犯案，希望爭取減刑。對此，死者家屬憤怒質疑兇嫌竟然還要提上訴，擔心二審會改判，讓兇嫌逃過死刑。

犯下三重滅門案的兇嫌張泓毅，在鏡頭前面無表情、眼神空洞，令人不寒而慄，一審被國民法官連判3個死刑，褫奪公權終身。但他認為判刑太重，上訴到高等法院二審，讓死者家屬心情備受煎熬。死者家屬坦言在接到律師電話通知要上訴時，讓她精神幾近崩潰，只能繼續看精神科、進行心理諮商。

還原兇嫌張泓毅犯案過程，他長期沒工作全靠老婆養，且因涉及賭博詐欺案件欠下賭債，更向岳母借了40萬元。2024年5月時，他懷疑妻子外遇，一氣之下，趁妻子熟睡時用枕頭把人活活悶死，隔天凌晨還將岳母勒斃，最後認為三歲的繼子是逃亡時的累贅，竟也將他狠心殺害。

張泓毅犯案過程。圖／台視新聞

張泓毅犯案後更偷走岳母的信用卡、存摺珠寶、盜領15萬現金、盜刷信用卡42萬多元，並帶上愛犬糯米逃亡6天，最終落網。

張泓毅落網後雖然坦承犯行，但始終沒有悔意，甚至要求做精神鑑定，案件進入二審，法官詢問是否認為一審判太重才上訴，張泓毅冷回一句「我沒意見」，這時法官要求他要回答，他才小小聲地說對。接著張泓毅的辯護律師主張他並非預謀犯案，希望爭取減刑。

法官詢問是否一審判太重才上訴，張泓毅回應。圖／台視新聞

滅門血案震驚社會，如今上訴到高院二審，會不會死刑改判無期徒刑，引發各界議論，但再重的刑責也難以撫平被害家屬心中的痛。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／蔡長育、楊文豪、林昭賢 責任編輯／陳俊宇

