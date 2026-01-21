三重滅門血案上訴二審 死者家屬：憂死刑變逃死

新北市三重滅門血案，凶嫌張泓毅狠心殺害岳母、妻子及3歲繼子。（圖／東森新聞）





新北市三重滅門血案，凶嫌張泓毅狠心殺害岳母、妻子及3歲繼子，一審被判3個死刑，全案進入二審持續審理中。死者家屬今天（21日）出庭，透露當時得知凶嫌上訴後難以接受，擔心本來判死刑，會被輕判讓凶嫌逃死，案發至今每一刻都是煎熬。

記者：「會不會後悔？」

三重滅門案凶嫌一審被判3個死刑，二審今天再次開庭。記者：「被判死刑為什麼要上訴？」

眼神銳利步伐沉重，狠心殺害妻子岳母和3歲繼子，事隔1年8個月，每一刻對被害家屬來說都是煎熬。死者家屬：「包含睡眠、包含情緒，可是當我接到律師跟我說他上訴的時候，我就受不了了。」

回顧整起案情，2024年5月，張泓毅因為詐欺罪被通緝，又在外欠下千萬賭債，跟岳母借錢。他懷疑妻子出軌，先勒死妻子，隔天又趁岳母熟睡將她勒斃，傍晚再拿電線殺害3歲繼子，犯案後他抱著愛犬糯米逃逸。逃亡期間盜領岳母15萬存款，盜刷信用卡在交友網站買VIP會員，10天後落網。

死者家屬：「一審的時候他在庭上，就覺得說他已經完全認罪，對於判刑他已經無所謂，以我的感覺是這樣。可是當我接到律師跟我說有上訴到二審，我就害怕了。」

一審法官指出，張泓毅在精神鑑定時，說出再一次還是會犯案，顯現毫無悔意，判3個死刑。儘管他對量刑沒有異議，律師團決定上訴，全案二審審理中，而被害家屬心聲。死者家屬：「擔心會不會遇到恐龍法官，從死刑變成輕判。」

