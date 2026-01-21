三重滅門血案二審開庭！家屬控上訴無悔意 曝憂心法官讓兇嫌逃死

記者楊佩琪／台北報導

張男的大姨子現身高院,透露擔心一審判死的張男，二審法官讓他逃死。（圖／記者楊佩琪攝）

發生在2024年5月間，震驚社會的新北市三重滅門血案，兇嫌張泓毅勒斃妻子、岳母和繼子後，帶著愛犬「糯米」逃亡6天落網。一審新北地方法院國民法官庭依殺人、成年人故意對兒童犯殺人等罪，判處死刑，案經上訴，現由高等法院審理中。高院21日開庭，妻子的姊姊現身旁聽，表示張男一審認罪，沒想到還是上訴，更顯見根本沒有悔悟心，現家屬們最擔心的就是二審法官讓張男逃死。

張男的大姨子表示，一審時感覺張男就是完全認罪了，對於判刑也無所謂，可是當律師告訴她張男上訴了，家人都很擔心會不會碰到恐龍法官，死刑輕判。

廣告 廣告

大姨子也表示，案件審理這段期間，都是在靠藥物控制睡眠、情緒，聽到張男上訴，又開始繼續看精神科，她不認為張男真覺得自己做錯，尤其在法庭上，法官好像一直在給他機會，就是不想判死刑，張男自己的陳述也都有所保留，實在無法接受張男的律師說還有教化可能，從犯案的時間點看來，怎麼可能是單純一時衝動。雖然張男有做精神鑑定，看來並不會影響判決，但說完全不擔心（輕判）是不可能的。

張泓毅被控於2024年4月間，因積欠賭債，向岳母借款40萬外，也向銀行借錢，結果逾期還不出來被催款。為了債務，張男與妻子大吵，又懷疑妻子外遇，同年5月1日，夫妻再度發生爭執，張男盛怒下以枕頭將妻子悶死，隔日為了40萬元債務與岳母大吵，又徒手勒斃岳母。根據張男自己供稱，因為擔心繼子沒人照顧，才又狠心將未成年的繼子殺害。

一審新北地院國民法官認為，張男以殘忍手段殺害妻子、岳母，為了便於逃亡，也對繼子下毒手，動機令人不齒，依殺人罪、成年人故意對兒童犯殺人罪判處張男死刑，褫奪公權終身。

更多三立新聞網報導

黃國昌帶走機密資料被告涉犯國安法 北檢完成分案

麻辣鍋名店「滿堂紅」洗錢案！檢警第2波搜索 負責人表弟拘提到案

趙少康亮票被訴一審獲判緩刑2年 法官認實屬不該但勇於認錯

黃國昌帶走機密資料風波擴大 被告發涉犯國安法

