「三重滅門3死」軟飯男「期待死刑」二審竟拒和解！ 律師轟一審審判長誤導國民法官

張泓毅犯下三重滅門案一審判死，二審開庭竟拒絕和解。廖瑞祥攝



新北三重去年發生滅門血案，24歲軟飯男張泓毅悶死妻子、勒斃岳母，連3歲繼子不放過，盜領財物後還帶著岳母愛犬「糯米」逃亡，他還多次告訴鑑定醫師「期待判死」，一審國民法庭讓他如願。高院今天首開庭，張男稱「怎麼判都沒意見，沒意願和解」，律師團卻指本案有「迴避死刑」事由，還主張一審審判長竟指示國民法官「可以睡覺」、「閉上眼不看證據」，律師團已聲請勘驗法庭錄音。

張泓毅被戒護押回看守所前，記者問他「為什麼連小孩都殺？手段怎麼這麼殘忍？晚上睡覺都不會做惡夢嗎？」他連眉毛都沒挑一下，看偷偷用斜眼瞄記者，然後刻意低頭不理會，態度從容地離開。

廣告 廣告

絞殺幼童驚吐「很期待判死」

張泓毅的犯行有多惡劣？全案回到當初，他與30歲的妻子陳女、3歲繼子陳童及69歲的岳母在三重租屋同居，他長期在家吃軟飯，全靠陳女獨撐經濟。張男因為向岳母借貸40萬元，夫妻間產生齟齬。

張男選擇先對妻子下手，他在2024年4月30日到5月1日凌晨，趁妻子陳女在主臥室熟睡，一手拿枕頭壓在她的臉上，一手掐住脖子，導致她窒息死亡。翌（5/2）日凌晨3點，他偷溜到次臥室雙手掐死岳母；當天下午5點，他把3歲繼子抱到主臥室「虐殺」，他先用雙手和充電線勒脖子，見繼子遲遲未斷氣，竟上網查「小孩怎麼這麼難掐死」，最後往他嘴巴裡塞毛巾弄死。

張泓毅連殺3人還盜領岳母15萬現金，更大方在「包我寶貝交友網」用岳母的信用卡盜刷1899元買「升級VIP服務」。得手後，他抱著岳母的愛犬「糯米」逃往台中，並陸續盜刷岳母的信用卡42萬元。直到陳女的胞姊上門找人，才驚恐發現3名至親的屍體死亡多時，身體腐爛長蛆。

張泓毅進行精神鑑定時多次吐露「很期待判死」，還強調想再殺妻子胞姊及其前男友，並嗆死者岳母「再來一次還是會殺你」。

一審新北地院國民法庭重判3個死刑，合併應執行死刑、褫奪公權終身，成為國民法官判死刑的第一件，合議庭砲轟他「令人不齒」、「行為令人不寒而慄」。

張泓毅身形矮壯，難以想像犯下3死命案。廖瑞祥攝

律師團狂轟一審審判長7大罪狀

身揹3個死刑的張泓毅，今天帶著沉重腳鐐出庭，他身形矮壯看似無害，出庭時面無表情，幾乎全程都由律師團代打，其辯護律師團由唐玉盈、林俊宏、羅開組成。

委任律師唐玉盈代張泓毅主張，要針對事實和量刑上訴。

律師團話鋒一轉，當庭舉出一審審判長「有7大訴訟指揮不當」，認為原審訴訟指揮違法，律師也聲請勘驗原審法庭錄音檔，法官要求調閱後先製作勘驗草稿，律師允諾兩周內提交逐字稿。

律師團指出的7大錯誤包括，第一、原審審判長在準備程序及審理期日指示國民法官「可以睡覺」、「可以閉上眼不看證據」、「若因聽不懂而睡覺也不要打擾」，訴訟程序違背直接審理原則；第二、審判長以「戲謔」、「輕蔑」態度行國民參審，且向國民法官傳達錯誤的審理重心，程序顯然違背法令；第三、審判長阻止鑑定人「完整回答」，還詢問假設性問題，沒有踐行合法調查程序。

律師團指出，第四、審判長在審判中多次「貶低」檢察官和辯護人，在雙方陳述意見時進行評價，使國民法官產生預斷，訴訟程序違背法令；第五、審判長沒有曉諭檢察官釐清待證事實與聲請調查證據之關係，使檢辯未充分表示意見，侵害公平審判及實質有效辯護權利，訴訟違背法令。

律師團表示，第六、原判決未考量兒童屍體照等刺激性證據，使國民法官產生不公平預斷或偏見，不必大量提出，卻以「涉及死刑有調查必要」為由，大舉提出1030張照片，侵害張泓毅的公平審判權，有訴訟違背法令嫌疑；第七、檢察官於原審提出158項證據，均未經過個別合法調查程序就作為判決依據，導致訴訟程序違法。

新北三重滅門案發現場。資料照。讀者提供

律師講破嘴，張泓毅：怎麼判都可以

律師提出上訴意旨滔滔不絕，法官聽完後轉頭問張泓毅「原審認定的犯罪事實你承認嗎？」他爽快地說「我承認犯罪！」法官再問他「你認為自己要判輕一點嗎？」他聳聳肩，「對於法院怎麼判，我都沒意見！」

當事人沒有意見，律師團趕緊跳出來緩頰說，在實體部分，張泓毅已經承認犯罪，在量刑部分，他的行為不具有「計畫性」，且有「教化可能性」，此外，本案不算「最嚴重犯行」，經台大醫院鑑定認為他有機會復歸社會，因此，本案確有「迴避死刑」事由，不應該判死。

法官聽完以後又問張泓毅「你有沒有和解意願？」他不假思索地回答「沒有」。法官改諭知全案1/21下午再開庭，屆時將一併處理延長羈押部分。

更多太報報導

「聖石金業」黃金投資「保證買回」捲詐騙！女董座500萬交保、戴電子腳環

自閉症少年弒母！一審認「可自我控制」重判19年10月 二審結果出爐

他70年前錯殺男老師被認「顛覆政府」槍決！ 呂國昭家屬拚再審平反