三重爭家產殺人！ 她神色哀戚現身殯儀館頻拭淚

梅女左手上仍裹著紗布。（圖／記者游承霖攝影）





新北市三重一名陳姓男子，不滿胞姊與胞妹帶著母親將千萬積蓄拿去辦信託，代理人卻獨漏他，昨天（6日）上午與姊妹倆理論時，憤而持刀砍死胞姊，胞妹目前則仍在住院中；新北地檢署與警方今天（7日）下午針對陳姓胞姊遺體進行相驗，要進一步釐清死因，陳嫌的梅姓妻子到場配合相驗，手上仍包著紗布，相驗時更不時拭淚，神色哀戚。

據悉，檢警今天（6日）下午3時許，在新北市立殯儀館針對陳姓胞姊的遺體進行相驗，梅姓妻子提前抵達殯儀館，起初坐在長椅上，面對媒體詢問時，否認自己是「陳太太」。

廣告 廣告

梅女左手上仍裹著紗布。（圖／記者游承霖攝影）

後續檢察官到場進行相驗時，梅女這才走進相驗室，坐在等候區長板凳上等候，不時拭淚，表情十分哀戚，後續走進偵訊室接受檢察官訊問。

梅女低頭拭淚神色哀戚。（圖／記者游承霖攝影）

更多東森新聞報導

詐團車手衝撞警車！ 新北警強勢對空鳴槍逮2車手

帶母辦信託代理人獨漏他！三重男持刀怒砍姊妹 1死1傷

爭千萬家產怒殺胞姊！ 三重男移送地檢署畫面曝光

