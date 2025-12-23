三重玫瑰立體停車場明年完工 停車場、活動中心、派出所三合一 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市政府加速停車場建設，市長侯友宜23日視察三重區玫瑰立體停車場工程進度，表示整體進度已達83.35%，較原訂時程提前，預計明年5月完工，將具備停車場、市民活動中心與派出所的三合一空間，不僅能紓解地方停車需求，並提供市民優質休閒場所與辦公環境。

新北市長侯友宜(右三)視察三重玫瑰停車場，工務局副局長蘇志民(右二)等人陪同到場檢視工程進度。（圖/新北市工務局提供）

侯友宜說，他上任以來市府已興建121座停車場，三重集美地區一帶有運動中心及學校，且老舊住宅區緊鄰，停車需求極大，玫瑰立體停車場自113年1月開工，他今天二度視察，工程進度維持超前，肯定市府與施工團隊這段時間的努力，停車場外觀亮眼的設計未來也將成為三重新地標。

廣告 廣告

工務局長馮兆麟指出，玫瑰立體停車場為地上8層、地下1層，完工後可提供458個汽車位及70個機車位，總工程費10億3千萬餘元，其中交通部公路局補助2億5千萬元。停車場多目標共構興建可容納200人的市民活動中心、中興橋派出所，成為在地居民休憩的重要場所，並提升辦公空間與周邊治安環境。

新工處長簡必琦說明，停車場外牆使用輕巧易維護的造型擴張網，減少停車場內車燈外散的影響；同時利用樓層轉角設置空中立體綠帶，保有低調且典雅的夜間照明設計；東、南側原本狹小巷道，透過停車場建築物退縮，優化周邊人行步道空間。

交通局長鍾鳴時指出，停車場未來完工後，不僅能有效改善周邊停車問題，更透過派出所與市民活動中心的整合，提供員警更優質的值勤環境，強化社區治安，同時也為市民打造舒適、多元的休閒與交流空間。



交通局表示，未來三重玫瑰立體停車場將設置電動車充電樁，並導入車牌辨識、智慧尋車系統，以及悠遊卡、LINE PAY與APPLE PAY等多元智慧支付等，全面提升車輛進出效率與停車服務品質，打造智慧、友善的現代化停車環境。