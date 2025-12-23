三重玫瑰立體停車場進度超前 侯友宜拚明年5月完工

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府積極完善停車設施，新北市長侯友宜今（23）日 前往視察三重玫瑰立體停車場新建工程，強調本案結合立體停車場、市民活動中心與派出所多目標使用，兼顧停車需求、社區休憩及治安維護；目前工程進度已達 83.35%，力拚於明年 5 月完工。

圖／新北市長侯友宜今（23）日視察三重玫瑰立體停車場新建工程進度。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜指出，玫瑰立體停車場鄰近國民運動中心、社教館、大型賣場與集美國小，周邊生活機能密集，長期面臨停車需求高峰；市府自 113 年 1 月開工以來積極推動工程，今日特別邀集相關單位及民意代表到場，實地了解未來使用需求，針對可優化之處即時調整，確保工程品質與實用性。

侯友宜表示，停車場完工後將提供 458 個汽車位及 70 個機車位，並整合可容納 200 人的市民活動中心與中興橋派出所，不僅有效紓解停車壓力，也為居民打造舒適的公共活動空間，同時改善員警值勤環境、強化周邊治安；此外，自 108 年至今，新北已完成 121 座停車場，三重、蘆洲共興建 17 座立體停車場。

交通局長鍾鳴時說，未來停車場將設置電動車充電樁，並導入車牌辨識、智慧尋車系統，以及悠遊卡、LINE PAY、Apple Pay 等多元支付，全面提升停車效率與服務品質；工務局長馮兆麟補充，玫瑰立體停車場為多目標共構興建可容納200人的市民活動中心、中興橋派出所，成為在地居民休憩的重要場所。

新工處長簡必琦說明，停車場外牆使用輕巧易維護的造型擴張網，減少停車場內車燈外散的影響；同時利用樓層轉角設置空中立體綠帶，保有低調且典雅的夜間照明設計，東、南側原本狹小巷道，透過停車場建築物退縮，優化周邊人行步道空間。

