三重玫瑰立體停車場進度超前 侯友宜：力拚115年5月完工

▲三重玫瑰立體停車場完工後可提供458個汽車位及70個機車位。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】為因應三重地區快速發展及停車需求，新北市政府加速推動三重玫瑰立體停車場新建工程，新北市長侯友宜今（23）日上午前往視察時表示，本案結合停車場、市民活動中心及派出所，目前工程進度超前，力拚明（115）年5月完工，提供市民更便利的生活環境。

侯友宜表示，三重玫瑰立體停車場鄰近國民運動中心、社教館、大型賣場與集美國小，周邊停車需求大。本案工程自113年1月開工至今，工程進度已達83.35%，預計明年5月完工，今天特別邀集各單位及民意代表到場了解使用需求，針對可改善之處進行調整，力求工程做到位。

侯友宜說，三重玫瑰立體停車場完工後可提供458個汽車位及70個機車位，並整合可容納200人的市民活動中心及中興橋派出所，不僅有效紓解民眾停車需求，也讓居民擁有舒適的休憩場所，同時提升員警的執勤環境，強化周邊治安。侯友宜指出，自108年至今，新北市政府已興建121座停車場，其中，三重、蘆洲興建17座立體停車場，市府團隊持續積極推動停車場建設，滿足民眾需求。

新工處說明，玫瑰立體停車場為地上8層、地下1層，總工程費10億3千萬餘元，其中交通部公路局補助2億5千萬元。停車場外牆使用輕巧易維護的造型擴張網，減少停車場內車燈外散的影響；同時利用樓層轉角設置空中立體綠帶，保有低調且典雅的夜間照明設計；東、南側原本狹小巷道，透過停車場建築物退縮，優化周邊人行步道空間。