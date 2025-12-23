三重玫瑰立體停車場 明年5月完工

新北市長侯友宜23日與市議員、里長等，視察三重玫瑰立體停車場多目標新建工程進度。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜前往三重玫瑰立體停車場多目標新建工程視察，與市議員、里長等民代們一同聽取簡報。（吳嘉億攝）

新北市三合一整合立體停車場、中興橋派出所及市民活動中心目標空間的三重玫瑰立體停車場新建工程，工程進度已達83％。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜23日視察三重玫瑰立體停車場多目標新建工程進度，聽取興建工務單位簡報後，實地視察未來將設置的立體停車場、遷址進駐的中興橋派出所及市民活動中心等工地，也對派出所樓高空間、警用車輛停車空間等提出看法，期許這處三合一多目標空間，在明年5月完工後能紓解地方停車需求，也提供市民休閒場所與公務辦公環境。

侯友宜表示，集美地區位處三重的行政中心，前有國民運動中心、後有社教館及大賣場，還有集美國小都在此區域內，停車需求極大；未來三重玫瑰立體停車場將有458個汽車格及70個機車格，同時也有中興橋派出所與可以容納200人的市民活動中心，工程非常重要。

侯友宜提到，工程自民國113年1月開工至今，目前進度已達83％，預計明年5月份能夠順利完工，這次特別與民意代表及里長們來看哪些需要改進，要把它做到好；也對施工團隊的努力給予肯定，讓工程進度維持超前。完工後停車場亮眼的外觀，也將成為三重新地標。

侯友宜指出，自108年至今，市府已興建121座停車場，其中在三重、蘆洲興建17座立體停車場，市府團隊將持續積極推動停車場建設，滿足民眾需求。

新北市工務局長馮兆麟指出，玫瑰立體停車場為地上8層、地下1層，總工程費10億3000萬餘元，其中交通部公路局補助2億5千萬元。停車場多目標共構不僅有效紓解民眾停車需求，也讓居民擁有舒適的休憩場所，同時提升員警的執勤環境，強化周邊治安。

新工處長簡必琦補充，停車場外牆使用輕巧易維護的造型擴張網，減少停車場內車燈外散的影響；同時利用樓層轉角設置空中立體綠帶，保有低調且典雅的夜間照明設計；還有東、南側原本的狹小巷道，透過停車場建築物退縮，優化周邊人行步道空間。