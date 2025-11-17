三重男不明原因路倒亡 「背部大面積傷勢」警調查追真相

救護人員到場時男子已無呼吸心跳。翻攝畫面

新北市三重區今（17日）清晨發生死亡案件，1名男子被人發現倒在文化南路巷弄內的路上，警消獲報趕到現場時，他已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後不治身亡，初步檢視男子身上傷勢，發現背部有大面積擦挫傷，警方將持續調閱監視器釐清案情。

今天將近6點時，民眾在三重文化南路10巷內，發現1名男子倒在路上，立即打電話報案，警消獲報到場後，發現男子已無呼吸心跳，雖馬上送往醫院搶救，但最後仍然宣告不治。

由於男子身上並無證件，警方鑑識人員已採集指紋，調查死者身分，另外死者背部有大面積擦挫傷，警方將持續調閱監視器以釐清案情，並報請新北地檢署檢察官相驗查明死因。

