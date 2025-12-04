三重男子殺妻、岳母與繼子遭判死 辯護律師要求改判原因曝

即時中心／林韋慈報導

25歲男子張泓毅因金錢與感情糾紛，於2024年5月1日前後接連勒斃妻子、岳母，並殺害3歲繼子。他隨後帶著岳母飼養的愛犬「糯米」逃亡，直到同月11日遭警方逮捕。新北地院國民法官法庭今年9月依殺人罪及殺害兒童罪，判處3個死刑，成為國民法官制上路以來首例判處死刑的案件。

案件進入高等法院審理後，張泓毅透過律師提出上訴，主張一審審判長在審理過程中態度戲謔、輕浮，甚至曾對國民法官表示「可以睡覺、可以閉眼不看證據」，未妥善調查辯方聲請的科刑證據，且多次貶抑檢辯雙方。張的律師並指控，一審合議庭將高達1030張兒童遺體照片附卷，影響國民法官心證。

據了解，張男家境其實富裕，父親為台商，每月均會給予不少零用錢，然而他仍因在外欠債與岳母借款，並在司法鑑定時，曾對醫師說「再來一次還是會殺她（指岳母），我知道這是錯的，但因為『恨』吧」。而張泓毅也「一心求死」，他在接受萬芳醫院的精神鑑定時，多次向司法精神專科醫師表示「期待可被判處死刑」，也多次另向負責量刑鑑定的台大醫院鑑定團隊表示，「唯一的期待只有希望可以被判處死刑」。



根據檢警調查，張泓毅在案發期間行兇手法極其殘忍：5月1日凌晨，他趁妻子沉睡以枕頭壓制致死；隔日凌晨潛入岳母房間將其勒斃；同日下午準備逃亡時，再次狠心殺害3歲繼子。犯案後，他帶走兩名死者的身分證、存摺及提款卡，並盜刷岳母信用卡在淘寶等平台消費，合計盜刷42萬元，直至5月12日才被逮捕。



張泓毅對犯行均坦承不諱，一審也未對量刑提出異議，但律師仍決定提起上訴。昨（3）日高院首度開庭時，張泓毅表示對量刑「沒有意見」，但當法官詢問是否願意與被害家屬和解時，他明確表示「沒有和解意願」。



辯護律師團在法庭上指出，張泓毅殺人不具有計畫性，非屬兩公約規定的「犯罪情節最嚴重之罪」，且根據台大醫院精神鑑定報告顯示，張泓毅有可教化、復歸社會的可能，請求法官改判。公訴檢察官則表示，被告上訴毫無理由，請求法院駁回。律師團並聲請勘驗一審的法庭錄音，下次開庭時間訂於明年1月21日，張是否會成為台灣第37個定讞死囚，備受外界關注。

