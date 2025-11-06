中央社

三重男子與姊妹爭吵 持刀刺死姊姊 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

新北市三重區陳姓男子與姊妹爭吵，憤而持刀刺死姊姊，警方獲報逮人並查扣作案的主廚刀。（翻攝照片）

中央社記者王鴻國傳真 114年11月6日

