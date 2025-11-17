三重男子路倒身亡 身上有大面積挫傷身分待查

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區驚傳男子路倒失去意識，晨運民眾發現報案，警方到場，發現失去呼吸心跳，到院仍不治，目前警方採集身分緊急比對，進一步釐清身分，因男子身上沒有證件，且背部大面積挫傷，不排除從樓上墜落或疾病路倒身亡，擴大過濾監視器，不排除任何可能。

今天上午6時許，早起晨運民眾途經三重區文化南路10巷一帶，發現一名卅餘歲男子路倒，警方獲報到場，發現男子失去呼吸心跳，緊急送醫仍不治；初步過濾死者，身上沒有證件，背部大面積擦挫傷，正調閱監視器，釐清案情中。

鑑識人員到場採證，採集死者指紋緊急比對，盡速釐清身分，確切死因尚待檢方相驗釐清。

