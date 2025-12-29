三重男拒檢「沿路狂飆違規」 被抓急喊「歹勢有飲酒」！警法辦再送19張罰單

【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名41歲的黃姓男子昨（28）日晚間與同事在工地飲酒後開車上路，行經三重區大同南路、環河南路口遭到巡邏員警盤查，他竟先假裝配合後突然加速逃逸，過程中不斷違規，包括隨意變換車道、闖紅燈，甚至跨越雙黃線嚇到對向車輛，最終開入一條死巷被拖下逮捕，黃嫌被壓制時向警員道歉，「歹勢歹勢，今天有飲燒酒(台)」警方除了依公共危險罪移送偵辦外，另於違規高達19件，最高共可罰新台幣29萬餘元。

廣告 廣告

據了解，41歲黃姓男子無業，有時工地兼差打臨時工，居無定所的他，依靠父親的轎車作為代步工具，昨天在工地與朋友喝酒後，晚間9時許仍執意駕車返回居住的旅館，車行經大同南路、環河南路時，由於駕車左右搖晃，引起巡邏經過的警員注意，上前攔查。

黃嫌深知酒駕上路恐被罰款扣車，因此假意停靠路邊配合警方受檢，趁警方下車之際，隨即加足油門逃逸，沿途在三重街頭亂竄，多次紅燈右轉、闖紅燈、轉彎未打方向燈、跨越雙黃線等交通違規，想甩開警方圍捕。

最終黃嫌開進中正北路540巷的死巷中，停在一處工廠前束手就擒，警方將他拖下車壓制在地，施以酒測後，酒測值0.50mg/l，詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方後續也針對他拒檢逃逸期間多次違規行為，依照《道路交通管理處罰條例》開罰，總計開出19張罰單，最高總罰鍰高達新台幣29萬餘元。

黃嫌除了被公共危險罪法辦外，還收下19張罰單，最高罰金達29萬多元。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

不只王ADEN風波！街舞師遭起底「撕女學生胸前口袋」全網看傻

獨家｜深刻體會責任的重量 高虹安：全面打造安全、宜居與永續的新竹市

獨家｜沈玉琳親吐58歲生日願望！跨年這麼過 復工時間曝光

