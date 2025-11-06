三重男持刀刺死親姊！妻勸阻遭波及醫院痛哭：該怎麼辦

陳妻晚間在市立三重醫院外，情緒幾乎崩潰，坐在地上抱頭痛哭。（圖／東森新聞）





新北市三重區今（6）日下午發生一起家庭悲劇，60歲的陳姓男子疑似因家產問題與姊妹發生爭執，情緒激動之下竟持主廚刀攻擊姊妹兩人，導致61歲的姊姊左胸中刀倒地，失去生命跡象，55歲的妹妹大腿及雙手掌受傷。陳男的59歲妻子見狀試圖上前阻止，卻也遭砍傷左手掌，場面一度失控。警方獲報後火速趕抵現場，當場將陳男逮捕，並將三名傷者分別送醫搶救，然而姊姊仍因傷勢過重，於下午4時宣告不治。

警方將陳嫌逮捕帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳男平時與年邁的母親同住，而姊姊與妹妹則居住在隔壁。今日下午2時30分左右，陳男前往三和路一段姊妹家中談話，雙方疑因房產分配問題再度發生爭執。鄰居表示，當時屋內傳出激烈爭吵聲，不久後便聽見尖叫與求救，情況相當混亂。陳男疑似一時情緒失控，竟持主廚刀朝姊妹揮砍，導致姊姊胸口中刀，妹妹也因試圖防禦而造成雙手掌與右大腿多處刀傷。

聽見屋內騷動的陳妻急忙趕入屋內勸架，卻也因此被丈夫波及，左手掌遭利刃劃傷。警方與消防單位於下午2時39分接獲報案後，立刻趕到現場處理，發現姊姊倒臥血泊中、已無生命跡象，立即送往馬偕醫院急救；妹妹與陳妻則被送至市立三重醫院救治。醫院稍晚證實，姊姊因胸口刀傷過深、搶救無效，於下午4時宣告不治。

警方到場拉起封鎖線採證。（圖／翻攝畫面）

警方指出，犯案後陳男仍留在現場，身上沾滿鮮血，表情呆滯。警方於下午2時50分依現行犯將其逮捕，帶回警局偵訊，並依《刑法》殺人及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。至於具體的行兇動機及案發經過，仍待警方進一步釐清。

警方查扣犯案用的刀械。（圖／翻攝畫面）

消息傳出後，鄰居們均感震驚，形容陳家平時雖偶有口角，但未曾見過如此嚴重的衝突。部分住戶回憶，案發時聽到陳妻在門外崩潰哭喊「不要啊！不要再打了！」令人心碎。陳妻晚間在市立三重醫院外，情緒幾乎崩潰，坐在地上抱頭痛哭，不斷哀喊：「我到底該怎麼辦？我到底該怎麼辦？」現場氣氛沉重。目前警方已封鎖現場採證，並將釐清陳男與姊妹間的房產糾紛細節，調查是否長期累積矛盾導致情緒爆發。

