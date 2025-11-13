三重男殺妻攜子陪葬釀3死 新北檢不起訴結案

新北市三重區2024年7月發生一起人倫悲劇，42 歲廖姓男子疑因與 43 歲劉姓妻子因經濟與孩子教育問題發生爭執，竟情緒失控持利器朝妻子猛砍20多刀致死。隨後廖男抱著當時僅 6 個月大的親生兒子，驅車前往陽明山馬槽橋輕生。由於兇嫌已死亡，新北檢偵辦後，最終對廖男給予不起訴處分，全案終結。

男子殺妻後攜幼子到馬槽橋共赴黃泉。（圖／資料畫面）

回顧整起案件，廖男與劉女原本在不同科技公司任職，但後來雙雙遭資遣，失去經濟來源後，只能仰賴雙方父母接濟過活。去年 7 月 9 日中午，廖男在三重住家與妻子爆發激烈口角，他一怒之下持刀行凶，造成妻子從頸部到下身等多處部位共 20多處刀傷，其中右頸動脈被砍斷，劉女因氣胸、大量出血當場死亡。

廖男犯案後，抱著年幼的兒子離家，開車前往陽明山馬槽橋。當天傍晚，鄭姓岳母返家赫見女兒倒臥血泊中，報警後全案才曝光。警方隨後在馬槽橋附近尋獲廖男父子，兩人已陳屍車內，令人鼻酸。檢方雖認定廖男涉犯殺人重罪，但因其已死亡，依法給予不起訴處分。（CTWANT）

