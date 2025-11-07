三重男為家產爭吵「狠拿刀殺死姐姐」 檢方聲請羈押禁見

三重男為家產爭吵「狠拿刀殺死姐姐」。（翻攝畫面）

新北三重昨（6）日發生一起悲劇，一名60歲的陳姓男子與家人發生爭吵，情緒激動下拿主廚刀攻擊自己姊妹，姊姊傷重身亡。新北地檢署今（7）日晚間依殺人及殺人未遂罪，向法院聲請羈押禁見。

陳男昨日疑似因為財務問題與姊妹發生爭執，激烈爭吵後情緒激動，持主廚刀攻擊61歲的姊姊與59歲的妹妹，其59歲的老婆也為了阻止陳男而受傷。

姐姐被攻擊後失去意識急送台北馬偕急救，但遺憾的是最終宣告不治，妹妹意識清楚，右大腿及雙手掌受傷送三重醫院診治，其老婆為阻止犯嫌左手掌受傷，也送三重醫院診治。

陳男也當場遭到逮捕，警詢後移送新北地檢署偵辦，據《中央社》報導，檢方今天訊後以陳男涉嫌家暴殺人、殺人未遂罪，犯嫌重大，且有逃亡、勾串證人及反覆實施之虞，所以向新北地方法院聲請羈押禁見。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

