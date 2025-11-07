三重男為家產砍死親姊姊 檢方複訊後聲押

新北市三重一名陳姓男子（60歲）為了家產持菜刀砍殺親姊妹，61歲姊姊胸部遭刺傷重不治，55歲妹妹身中多刀住院治療中，陳男遭依殺人罪送辦，晚間8時許檢方複訊後向法院聲請羈押。

陳姓男子為了家產殺死親姊姊遭檢方聲押。（圖／翻攝畫面）

警方調查，陳男因不滿姊姊未將他列為千萬家產信託基金受益人，昨（6）日下午2時許在三重區三合路一處社區內，情緒失控持菜刀砍殺親生姊姊與妹妹，親姊胸口遭刺送醫不治，親妹右大腿、雙手掌多處刀傷，陳男妻子全程目擊阻止左手掌也遭劃傷。

陳男經警訊後今遭依家暴殺人及殺人未遂罪嫌移送新北地檢署，晚間8時許檢察官複訊完畢，認為陳男犯嫌重大所犯為重罪，且有逃亡、串證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

