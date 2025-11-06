三重男為家產砍殺姊妹 1死2傷

警方扣案主廚刀。(記者蔡琇惠翻攝)

記者蔡琇惠∕新北報導

疑爭家產釀殺機！家住新北市三重的陳姓男子，六日下午與姊姊、妹妹疑似為了家產問題發生爭吵，陳男一氣之下竟持刀攻擊姊妹兩人，傷勢嚴重的姊姊左胸有刀傷，經送醫搶救宣告不治，妹妹則是雙手及腿部受傷，兇嫌的老婆也為了勸阻而左手掌受傷。警方獲報趕到現場將陳男帶回警局偵訊。

三重區三和路一段一處高級社區六日下午傳出凶殺案，兄妹三人為了家產分配問題發生爭吵，六十歲陳男盛怒之下竟持主廚刀攻擊六十一歲姊姊及五十五歲妹妹，造成姊姊胸部中刀失去意識，送醫急救仍宣告不治。