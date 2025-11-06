三重男狠殺姐妹衣服全血 不滿1000萬信託沒他動殺機

陳男因家產問題與姐妹發生爭執，竟持刀洩憤釀1死2傷，當場遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區6日下午驚傳兇殺案，三和路一段民宅內，60 歲陳姓男子疑因千萬家產分配問題引發激烈口角，竟情緒失控持菜刀朝61歲姊姊和55歲妹妹揮砍，釀成一死兩傷的悲劇。陳嫌犯案後隨即遭警方逮捕，上衣出現大片血跡，足見手段兇殘。

事發現場及建物外出現斑斑血跡，畫面相當駭人。（圖／翻攝畫面）

姊姊胸口中刀送馬偕醫院，經搶救後於下午 4 時宣告不治；妹妹全身多處刀傷，仍在市立三重醫院治療；而陳嫌 59 歲的梅姓妻子在制止丈夫時也被劃傷手掌，同樣送醫治療。

據了解，陳嫌夫妻多在照顧高齡母親，未料長居美國的大姊日前返台後，將存在銀行的一筆 1000 萬元現金設定信託，受益人卻僅寫了姊姊與妹妹的名字。陳嫌得知後憤怒地衝到隔壁找姊姊理論，爆發激烈口角後，竟衝回家拿菜刀返回現場揮砍，造成姊姊右胸被刺中，妹妹右腿及雙手受傷，妻子左手掌也被劃傷。

鄰居受訪時震驚表示，陳嫌平時人還算熱絡，見面都會打招呼，而陳嫌夫妻也常到隔壁照顧高齡老母親，不清楚陳家家產細節，直到看到救護車與警車才知道發生命案。目前警方已將陳嫌逮捕帶回偵辦，全案將依殺人罪偵辦，詳細犯案動機與過程仍待進一步釐清。

