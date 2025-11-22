三重男疑吸毒隨機傷人！情緒失控暴走、路過怒巴頭7旬嬤...她戴安全帽
記者林盈君／新北報導
今（22日）上午，新北三重一名45歲的顏姓男子，疑因吸食毒品暴走失控，竟隨機攻擊路人，顏男在三和路四段382巷口，先是揮拳攻擊一名77歲的老婦，所幸老婦當時頭戴安全帽，正準備出門騎乘機車，所以沒有受傷，而之後顏男又從機車拿出鐵棍，攻擊路上經過的一對夫妻，最後被警方依現行犯逮捕，訊後依法移送地檢署。
據了解，顏男疑似吸食毒品後精神不穩、情緒失控，先是在路上揮拳攻擊一名77歲的老婦，幸運的是，老婦當時頭戴安全，出家門準備騎機車，顏男這一拳才沒有傷到老婦，由於未受傷，老婦一開始也沒通報警方。顏男之後就持鐵棍，攻擊其他行人，其中，路過的62歲的許姓男子、60歲江姓妻子，不慎遭顏男持鐵棍毆傷頭部，被送醫救治，所幸沒以生命危險。
而顏男失控荒唐的舉動，也讓目擊民眾傻眼，該夫妻被攻擊後留下滿地鮮血，民眾隨即報警處理，顏男被及時趕到的警方逮住，從機車上搜出毒品安非他命，隨後被依現行犯逮捕。警方指出，現場查獲犯案用的鐵棍及毒品安非他命一小包，全案依《刑法》傷害罪、及《毒品危害防治條例》移送新北地檢署偵辦，並依法聲請羈押，以杜不法。
